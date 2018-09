Rectificare buget, sesizare la CCR. Decizia PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvern, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, si solicita public Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru a verifica in ce masura ordonanta de urgenta de rectificare ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera ca gestul presedintelui Klaus Iohannis de a suspenda marti sedinta Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT) a reprezentat un 'derapaj politic'. El a declarat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca propunerea de rectificare…

- Avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii CSAT pe proiectul privind rectificarea bugetara este consultativ, nu obligatoriu, iar Executivul va ramane pe forma publicata luni pe site ul Ministerului Finantelor Publice, a declarat, la Romania TV, ministrul de resort, Eugen Teodorovici citat de Agerpres.ro…

- "Este o amnistie mascata. Sunt categoric impotriva ordonantei de urgenta in acest domeniu. Nu face obiectul reglementarii, conform Constitutiei, unei ordonante de urgenta. PNL are ca prioritate, pentru actuala sesiune parlamentara, intrarea in dezbatere si adoptarea modificarii legii de organizare…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii - CSAT.

- "Nu imi dau seama de ce a facut Iohannis aceasta sesizare la Curtea Constitutionala. E aceeasi atitudine a lui: uzeaza de cea mai inalta functie in stat ca sa se comporte ca si cum e in Opozitie. Daca vrea in Opozitie, bine ar fi sa isi dea demisia din functia de presedinte si atunci sa treaca in…

- ”Cu siguranța. Intre PNL și președintele Romaniei exista o relație foarte buna, o relație de colaborare. Este normal sa ne vedem, sa discutam (...) A fost o discuție normala pentru ca PNL a decis susținerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Era o discuție necesara, mai ales in contextul…

- Textul integral al scrisorii pe care i-a transmis-o astazi președintelui Klaus Iohannis: "In atenția: Domnului Klaus Iohannis, Președinte Stimate domnule Președinte, Constituția și cele peste 6 milioane de romani care v-au votat va indreptațesc sa acționați de urgența și energic…