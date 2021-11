Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu BestJobs releva ca 73% dintre angajati ar renunta la noul job fara sa anunte angajatorul, daca ar interveni situatii cu care nu sunt de acord. Totodata, pentru un sfert, un motiv ar putea fi obligativitatea vaccinarii. ”Dupa ce 87% dintre candidati au declarat recent ca li s-a intamplat…

- Bani de la stat, in perioada pandemiei. Ce trebuie sa știe angajații romani Salariații firmelor a caror activitate este suspendata, total sau parțial, din cauza pandemiei, pot beneficia de șomaj tehnic in continuare. Guvernul a reintrodus masura, pana la 31 decembrie 2021, prin OUG (111/2021). Prevederile…

- PSD nu va vota introducerea certificatului verde la locul de munca. Este asigurarea data de liderul senatorilor social -democrați, Lucian Romașcanu. Deocamdata, certificatul verde a fost impus la intrarea in mall-uri, restaurante, instituții publice. PSD susține insa ca nu va aceepta ca acesta sa…

- Sunt vești bune pentru angajații romani. Raluca Turcan, ministrul Muncii, a facut anunțul ieri. Iata ce a declarat, dar și ce s-a stabilit in urma discuțiilor din cadrul Consiliului Tripartit. Vești bune pentru toți angajații romani Angajatorii care intarzie cu mai mult de o luna plata salariilor angajaților…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” avertizeaza Guvernul ca vor ataca in justiție „orice act prin care angajații din invațamant vor fi obligați sa se testeze pe banii lor pentru depistarea COVID -19”, potrivit unui comunicat de presa. Sindicaliștii…

- Mulți romani iși doresc sa iși achite bunurile mai tarziu. In cazul in care vrei sa te bucuri de un produs cat se poate de repede, dar nu dispui de suma necesara pentru a-l achita, afla ca exista persoane ce sunt in aceeași situație și spera sa beneficieze de un alt mod de a plati. […] The post 50%…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus, intr-o intervenție la Antena 3, ca pregatește o OUG care va ajuta consumatorii vulnerabili sa iși plateasca facturile iarna aceasta. Ministrul Energiei a precizat ca lucreaza la o ordonanța de urgența, pe care o va prezenta saptamana viitoare premierului…

- Vara aceasta „a doborât toate recordurile din ultimii trei ani” în ceea ce privește numarul de joburi disponibile pentru lucratorii români - anunța, marți, site-ul de recrutare eJobs.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...