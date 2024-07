Stiri pe aceeasi tema

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Decizia lui Donald Trump de a-l alege pe JD Vance in funcția de vicepreședinție a reaprins temerile in Europa ca in SUA va urma o politica externa de tipul „America pe primul loc”, care ar putea culmina cu decizia SUA de a-i cere Ucrainei sa accepte pacea cu Rusia,…

- Miza votului Parlamentului European de joi 18 iulie pentru confirmarea realegerii Ursulei von der Leyen este una care a creat o ”tornada politica parlamentara” in Europa pe fondul razboiului din Ucraina, haosului politic din Franța și a „turneului de pace”, prin capitalele lumii, derulat de premierului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat, joi, angajamentele de politica externa ale Frantei fata de Ucraina, Europa si NATO, in pofida crizei politice franceze rezultata in urma alegerilor parlamentare unde niciun partid nu a obținut singur majoritate, relateaza AFP, conform News.ro.

- Armata ucraineana a lansat o noua inițiativa pentru a atrage barbații tineri care locuiesc in strainatate sa se inroleze, in contextul in care Kievul incearca cu disperare sa faca rotația trupelor de pe linia frontului, potrivitr AFP. Crearea noii unitați este parte dintr-un acord de securitate mai…

- Ucraina ar fi nevoita sa accepte o pace dezavantajoasa, Alianța Nord-Atlantica s-ar putea destrama, in rimp ce consecințele ar fi sumbre pentru Europa. Toate acestea sunt legate de un singur eveniment: al doilea mandat al lui Donald Trump la alegerile din

- Dupa adoptarea in Ucraina a unei noi legi privind mobilizarea , care ar trebui sa intre in vigoare pe 18 mai, Polonia a promis ca va ajuta Ucraina in repatrierea barbaților care sunt supuși conscripției.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, transmite cu ocazia Zilei Europei ca avem datoria de a duce mai departe promisiunea europeana de pace, solidaritate si prosperitate comuna, pornita la 9 mai 1950 prin Declaratia Schuman. El mai afirma ca pe linia frontului din Ucraina, visul european…

- Romania trebuie sa implementeze in totalitate, pana la data de 21 mai 2025, Directiva Red III care face referire la procedura de acordare a autorizatiilor, planificarea, constructia si exploatarea centralelor producatoare de energie din surse regenerabile, sustin reprezentantii Asociatia Prosumatorilor…