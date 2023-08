Recrutări voluntari pentru FILIT 2023 Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT, ce va avea loc in perioada 18-22 octombrie 2023, lanseaza apelul de recrutare a voluntarilor. Inscrierile se pot face completand formularul disponibil pe site-urile www.filit-iasi.ro și www.muzeulliteraturiiiasi.ro , pana la data de 30 august 2023. Pe parcursul lunii septembrie, voluntarii selectați vor fi contactați de catre organizatori, apoi vor participa la sesiunile de pregatire și instruire. Voluntarii vor lucra alaturi de echipa de organizare in perioada premergatoare festivalului si in timpul acestuia, in departamentele:… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

