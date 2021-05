Stiri pe aceeasi tema

- Distinsul prieten si colaborator al nostru, al romanilor din judetele Covasna si Harghita, dr. Liviu Boar, implineste, la 5 aprilie a. c., frumoasa si rotunda varsta de 70 de ani, fapt pentru care ii uram, de la bun inceput, un sincer La multi ani! Doctor in istorie, obtinut la Universitatea „Babes…

- Aproape 22.400 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in cele noua centre de vaccinare existente in judetul Covasna, iar autoritatile iau in calcul cresterea numarului acestora, incepand de luna viitoare. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna, Agoston Laszlo, a declarat, pentru…

- Guvernul a decis sa prelungeasca cu inca 90 de zile perioada de scutire de la plata impozitului pentru domeniul HORECA, a anuntat, joi, premierul Florin Citu. „Se prelungeste pentru HORECA perioada de scutire cu inca 90 de zile a platii impozitului specific. Ultima oara aceasta a fost prelungita in…

- Intreaga Europa a anului 1848 a fost cuprinsa de o efervescența revoluționara programatica. Dezvoltarea industriala, apariția bancilor și a clasei de mijloc,a creșterii aglomerarilor urbane, și a creditului a dus la formarea burgheziei economice, care era in contrast cu vechile randuieli feudale cu…

- Primaria Sfantu Gheorghe cauta un nou administrator pentru Parcul Industrial de la Campu Frumos, postul fiind vacant de la finalul anului trecut, cand fostul administrator a fost ales deputat in Parlamentul Romaniei. Autoritatile locale au anuntat pe pagina de internet a Primariei demararea procesului…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a initiat demersurile pentru transferarea Centrului de agrement de la Padureni din proprietatea statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al judetului. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat joi ca este vorba despre…

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut un barbat, de 41 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt. Miercuri, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați de catre un cetațean cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe strada Eugeniu de Savoya din Timișoara a depistat un barbat…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna a informat ca incepand de astazi, 23 februarie, unitațile de invațamant din orașul – stațiune Covasna intra in „scenariul 2”- „scenariul galben”, pana la finele saptamanii in curs. „Incepand din data de 23.02.2021 pana la sfarșitul saptamanii in curs, toate…