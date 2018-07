Recrudescenţa virusului HIV, în centrul conferinţei internaţionale privind SIDA O recrudescenta a virusului HIV in anumite tari ale lumii, provocata de legi mai stricte privind consumul de droguri si pusa in special pe seama impartirii seringilor, ii ingrijoreaza pe participantii la conferinta internationala privind SIDA care a inceput luni, la Amsterdam, relateaza AFP. Mii de delegati - cercetatori, militanti, activisti si persoane infectate cu virusul - s-au reunit pentru o conferinta de cinci zile, in contextul in care o relaxare a preventiei, conjugata cu o scadere a finantarilor internationale, provoaca temeri privind o revenire a epidemiei. Cea de a 22-a conferinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

