Vești de rau augur vin de la frontiera Serbiei cu Kosovo, unde in ultimele zile are loc o agravare a tensiunii in relațiile populației albaneze majoritara și populația sarba ce traiește in nordul acestui stat desprins din fosta Iugoslavie. Scanteia a fost arestarea la mijlocul lunii decembrie a unui fost polițist sarb, urmata de protestul […]