Stiri pe aceeasi tema

- O casa cu 29 de camere, doua scari interioare și 1390 metri patrați, pe patru nivele, a fost vanduta in acest an cu o suma uriașa, potrivit Storia.ro, care a trecut in revista evoluția prețurilor.

- In ultimii ani, prețurile locuințelor din București au crescut considerabil. Totuși, intr-o singura zona din Capitala a existat o scadere sub pragul psihologic de 60.000 de euro. Localitatea din Romania unde o casa cu 4 camere, fantana in curte și teren de 2.000 metri patrați costa 7.000 de euro Tot…

- In 2023, apartamentele de vanzare din Romania au fost, in medie, cu 7% mai scumpe decat anul trecut. Romanii au cautat cel mai des apartamente cu doua camere (in proporție de 48%), iar orașul in care s-au tranzacționat cel mai rapid proprietațile a fost București., arata Storia.ro

- Garsoniera de 11 mp scoasa la vanzare pentru un preț neașteptat. E mai ieftina și decat un loc de parcare in marile orașe din Romania, printre care se numara București, Constanța sau Cluj-Napoca. Cumparatorii trebuie sa scoata din buzunar 12.000 de euro. Locuința se afla in Burdujeni, județul Suceava,…

- Romanii vor avea de platit imopozite mult mai mari in 2024 atat pentru apartamente, mașini, dar și terenuri. Vorbim de o majorare de 13,8 la suta, cat a fost rata inflației in anul 2022, așa cum prevede Codul Fiscal. Impozite infricoșatoare in 2024. Cat vom plati pentru un apartament Analiștii in economie…

- In alte orașe mari, precum București tinerii sunt nevoiți sa scoata sume enorme de bani din buzunar pentru a cumpara un apartament. Insa, exista și mai multe regiuni din Romania in care poți cumpara o garsoniera cu o suma mult mai mica de bani. In multe cazuri, achiziția acesteia va poate costa cat…