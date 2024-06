Stiri pe aceeasi tema

- Mundo Deportivo, unul dintre cele mai importante cotidiene din Spania, a alcatuit echipa fazei grupelor de la Euro 2024 și a inclus cateva nume-surpriza. Printre ele, un jucator al naționalei Romaniei, dar și 2 fotbaliști georgieni. Romania și Georgia sunt doua dintre naționalele-surpriza de la Campionatul…

- Primaria Municipiului invita ramnicenii sa susțina in numar cat mai mare echipa de fotbal a Romaniei in meciul de sambata, de la ora 22.00, cu naționala Belgiei, in cadrul grupelor de la Campionatul European de Fotbal. In Scuarul Mircea cel Batran va fi amplasat un ecran de mari dimensiuni pe care suporterii…

- Lamine Yamal (16 ani), fotbalistul care intre meciuri și antrenamente iși face in Germania temele date la școala, poarta ghete Adidas personalizate cu steagul țarile ale parinților africani și dupa ce inscrie face cu degetele in fața camerelor TV cifrele 3, 0 și 4. Acestea compun numarul codului poștal…

- Cristiano Ronaldo a avut cele mai multe tentative de a marca, iar gazdele din Germania și-au fructificat cel mai bine ocaziile in prima runda a meciurilor din grupe la Campionatul European, in timp ce Valentin Mihaila fost cel mai rapid pe gazon pana acum.

- Miercuri, 19 iunie, sunt programate primele trei meciuri din etapa a doua in faza grupelor la Campionatul European de fotbal. O zi deschisa de confruntarea Croația – Albania (16:00), urmata de Germania – Ungaria (19:00) și incheiata de Scoția – Elveția (22:00). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate…

- Euro 2024 incepe in Germania pe 14 iunie, cand Germania, țara gazda, va juca impotriva Scoției, la Munchen. Finala se va juca pe 14 iulie, la Berlin. Toate cele 51 de meciuri se vor disputa pe 10 stadioane. Germania este din nou gazda unui eveniment inter

- Costin Lazar (42 de ani), fostul internațional, a semnat cu noua echipa. La doua saptamani dupa ce a spus ca va ieși din antrenorat daca nu va reuși promovarea pe banca formației Gloria Baneasa, din Liga 3, fostul jucator de la Rapid a preluat o alta formație din al treilea eșalon. Lazar a revenit la…

- Duminica, 31 martie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce desfașurau activitați de patrulare impreuna cu jandarmii, pe raza localitații Șibot, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din localitate. In urma…