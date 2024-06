Stiri pe aceeasi tema

- Acropola din atena, cel mai vizitat sit din Grecia, va ramine inchisa pentru public astazi, in cea mai calduroasa parte a zilei, din cauza caniculei. Anunțul a fost facut de Ministerul Culturii, in contextul in care temperaturi ce ar putea sa ajunga la 43 de grade Celsius sint asteptate in Grecia astazi…

- Avionul care il transporta pe vicepresedintele din Malawi a disparut de pe radare. Anunțul a fost facut de Presedintie, care transmite ca la bordul aeronavei mai erau alte 9 persoane. Ar fi trebuit sa aterizeze inca de dimineața, insa e de negasit. Avionul vicepresedintelui din Malawi, disparut Președinția…

- Tranzactionarea cu actiunile afectate a fost oprita, cum ar fi cele ale Barrick Gold si Nuscale Power, care inregistrasera si ele scaderi dramatice. Ulterior tranzactiile cu actiuni Barrick si Nuscale au fost reluate. NYSE a declarat intr-o actualizare de la ora 10:11 ET ca investigheaza o problema…

- Indicele preturilor de consum, o masura ampla a cat costa bunurile si serviciile la casa de marcat, a crescut cu 0,3% fata de martie, a raportat miercuri Biroul de Statistica a Muncii al Departamentului Muncii, acesta fiind putin sub estimarea Dow Jones, de 0,4%. Pe o baza de 12 luni, insa, IPC a crescut…

- Datele referitoare la pIB sunt ajustate la sezonalizate si inflatie. Economistii chestionati de Dow Jones anticipasera o crestere economica de 2,4% ,dupa un avans de 3,4% in trimestrul al patrulea din 2023 si de 4,9% in perioada anterioara. Cheltuielile consumatorilor au crescut cu 2,5% in aceasta perioada,…

- Adaugarile de abonati au fost urmarite de multa vreme de investitori si analistii de pe Wall Street pentru a evalua modul in care companiile, inclusiv Netflix, Walt Disney si Warner Bros Discovery, se descurca in razboaiele de streaming. Dar, dupa o crestere puternica a numarului de abonati timp de…

- Incheiem o luna martie plina de recorduri. Am avut parte de cea mai calduroasa noapte de martie de cand se fac masuratori. Sunt anunțate noi recorduri și la noapte, dar și luni. 1 aprilie incepe tot cu temperaturi de vara, iar marți vor fi trei anotimpuri intr-o zi.

- Sportivul sectiei de patinaj viteza a CSM Ploiesti, Eduard Nitu, a participat in perioada 14-17 martie la „Olympic Oval Final”, de la Calgary, competitie ce incheie sezonul mondial si aduna de obicei la start cei mai buni patinatori, atrasi si de posibilitatea de a stabili noi recorduri pe una dintre…