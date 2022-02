Stiri pe aceeasi tema

- Pe sensul de mers catre Targu Frumos s-au format cozi imense din cauza accidentului de la Baltati. In jurul orei 13:30, pe o distanta de circa sapte kilometri, traficul este foarte intens. In aceasta dimineata, in jurul orei 6:40, a avut loc un accident mortal in Baltati. Aici un camion, o autoutilitara…

- Doua fulgere monitorizate de Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) au inregistrat noi recorduri mondiale. Cel mai lung fulger depistat vreodata are 768 de kilometri și a fost detectat in SUA in aprilie 2020, in timp ce fulgerul care a durat cel mai mult s-a format in timpul unei furtuni care s-a…

- Cel mai mare si mai puternic telescop spatial din lume si-a atins destinatia finala - un post de observatie la un milion de mile distanta de Pamant. La treizeci de zile de la lansare, telescopul James Webb a ajuns in pozitia din spatiu in care va putea observa Universul. Punctul Lagrange 2,…

- Guvernul peruvian a catalogat deversarea de petrol care a avut loc in zona unei rafinarii din Peru ca fiind un „dezastru ecologic”, informeaza Reuters. Poluarea oceanului s-a produs din cauza valurilor neașteptat de mari provocate de erupția vulcanului din Tonga. Ministrul de externe peruvian a spus…

- O coloana de cenusa cu inaltimea de doi kilometri a fost expulzata in atmosfera duminica dimineața, dupa ce vulcanul Semeru din insula indoneziana Java a inceput sa erupa. Autoritațile i-au avertizat pe rezidenti sa stea departe de zona eruptiei, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Potrivit Centrului…

- Sirena de avertizare publica, la Zlatna. Semnalele de alarmare și mesajele se vor auzi la peste 1,5 kilometri distanța Primaria Zlatna a cumparat recent o sirena de alarmare – avertizare publica in valoare de 42.000 de lei. Primaria Zlatna a cumparat, la sfarșitul lunii trecute, prin intermediul platformei…

- Tronsonul de 25 de kilometri din lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda va fi deschis circulației marți dupa-amiaza, insa cu restricții pe o distanța de 1,5 km, pana in primavara anului viitor. Este vorba despre ultimii kilometri care așteapta sa fie finalizați dupa lucrari de mai bine de 7 ani la…

- Vicecampioana mondiala din 2019 la semimaraton - categoria Masters, Nicoleta Ciortan, a alergat miercuri, de ziua ei, pe distanta de 45 de kilometri, incercand sa atraga atentia publicului pentru a dona in sprijinul celor aproape 30 de copii care merg la cantina sociala a catedralei ortodoxe Sfantul…