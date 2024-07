Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment43 de grade, temperatura resimțita la Alexandria astazi – orele 13.00 iulie 15, 2024 12:18 Conform masuratorilor ANM, temperatura resimțita astazi, la orele 13.00, la Alexandria era de 43 de grade Celsius la Alexandria, la Roșiori de Vede 41, Videle – 41, iar la Turnu Magurele…

- EvenimentTemperaturi resimțite astazi, ora 14.00, in Teleorman / 42 de grade la Turnu Magurele, 41 – Roșiori de Vede, 40 – Alexandria și Videle iulie 10, 2024 13:22 Mare parte din țara se afla, zilele acestea, sub incidența avertizarilor Cod portocaliu, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort…

- Eveniment40 de grade, temperatura resimțita astazi, ora 13.00, la Turnu Magurele iunie 19, 2024 12:38 Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic accentuat.Județul Teleorman este afectat de canicula, așa cum era de așteptat, in…

- Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a vizitat Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova (SHS) pentru a discuta cu echipa de specialiști despre monitorizarea și prognozarea vremii in contextul fenomenelor meteorologice extreme din ultimele zile. Echipa de prognoziști de la SHS reușește…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) din Republica Moldova a emis o noua avertizare, noteaza Noi.md. Fenomenul vizat este cel de instabilitate atmosferica. In acest sens, a fost instituit Cod Galben. Intervalul de acțiune: 10.06 ora 15 - 11.06.2024 ora 03. Se prevad ploi de scurta durata insoțite…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 59 508 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 31 193 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 34 386, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49 920 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 28 875 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 30 100, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis astazi o avertizare hidrologica. Așadar, potrivit hidrologilor, in legatura cu marirea in continuare a deversarii apei din Lacul de acumulare Dnestrovsk (r. Nistru) pana la 1800 m3/s, in intervalul 23-26 aprilie, pe sectorul s. Naslavcea…