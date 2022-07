Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi calduroasa, joi, in multe zone ale țarii, dar sunt anunțate și fenomene de instabilitate atmosferica. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, caniculara in vest și sud-est. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 27 și 34-35 de grade. Atat joi, cat și vineri,…

- ATENȚIE! In zilele de 26 și 27 iulie ne vom afla sub incidența unui val de caldura persistent și disconfort termic accentuat ! Marți (26 iulie), valul de caldura se va intensifica. In general dupa-amiaza se vor inregistra valori termice de 37…39 de grade, iar noaptea nu vor cobori sub 20…22 de grade…

- Urmeaza zile caniculare pentru vestul țarii, cu temperaturi ce vor depași 35 de grade Celsius. Meteorologii anunța disconfort termic ridicat. Joi, 21 iulie, va intra in vigoare avertizarea meteorologica tip Cod galben de canicula, valabila pana duminica, in zona de vest a țarii. Pe parcursul zilelor…

- Mijlocul lunii lui Cuptor aduce temperaturi ridicate in multe zone ale țarii, inclusiv in Capitala. Sunt așteptate și averse in unele regiuni. Astfel, vineri vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, iar local in vest, sud și est va deveni caniculara, cu disconfort termic ridicat. Cerul…

- Județul Alba, lovit de un val de caldura dinspre partea de vest a țarii. Temperaturi mari și disconfort terminc accentuat Meteorologii au anunțat un val de caldura aflat in intensificare, care va produce un disconfort termic accentuat. Valul de caldura vine dinspre partea de vest a țarii, unde autoritațile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 iulie - 1 august. In ultimele doua saptamani, specialiștii anunța vreme caniculara cu ploi puține.

- Caldura intensa din cea mai mare parte a Europei a dus la doborarea unor recorduri de temperatura in luna iunie, de la Cercul Arctic pana in Africa de Nord, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vreme capricioasa cu variații de temperatura, in urmatoarea saptamana, in zona de vest a țarii. Media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 24 de grade Celsius, insa la Timișoara sunt așteptate temperaturi de pana la 30 de grade.