Recorduri la meciul România – Olanda de la EURO 2024 Recorduri la meciul Romania – Olanda de la EURO 2024 Partida Romania – Olanda din cadrul EURO 2024 a atras aproape cinci milioane de telespectatori. Cu un milion mai mult decat meciul impotriva Slovaciei. Pe segmentul comercial, meciul a inregistrat o cota de piața impresionanta de 81%, cu doua milioane de telespectatori. Aceste cifre au stabilit un record istoric pentru audiența Pro TV. Incasari record din reclame Pe masura ce competiția avanseaza, prețurile pentru reclame cresc. Meciul cu Olanda, fiind in optimi de finala, a avut tarife mai ridicate comparativ cu cel din grupe impotriva Slovaciei.

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

