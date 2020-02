Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unei creșteri a cererii pentru vehicule electrificate, BMW pregatește extinderea "masiva" a celei mai mari fabrici pe care o deține in Europa. Astfel, suprafața uzinei din Dingolfing va crește de la 8.000 la 80.000 de metri patrați. Constructorul german vrea sa dubleze producția de baterii…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi si rulate inregistrate in Romania, in 2019, a ajuns la 606.163, in crestere cu 0,27% fata de anul precedent, cand erau consemnate 604.535 de exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicate…

- 2019, anul in care in Romania s-a construit primul vehicul hibrid. Ford a investit 200 mil. euro si a recrutat 1.700 de angajati noi pentru producția Ford Puma In octombrie 2019, la fabrica din Craiova, constructorul auto american Ford a inceput productia de serie a noului Ford Puma, primul vehicul…

- In luna noiembrie, au fost produse in Romania un numar de 44.341 autoturisme, dintre care 30.574 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 13.767 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, anunța ACAROM, conform Mediafax.Pe primele unsprezece luni din 2019, producția de autoturisme…

- Netflix a anunțat ca celebrul serial ”Casa de Papel” (Fabrica de bani) va fi lansat in 3 aprilie 2020 și va avea 16 episoade. Producția spaniola marca Netflix a debutat în 2 mai 2017 și poarta semnatura regizorului Alex Pina. Serialul are în centru încercarea unui grup…

- Primele Ford Puma produse la Craiova au plecat la export de Ziua Naționala a Romaniei. Cine sunt europenii care le vor conduce De Ziua Nationala a Romaniei, Ford livreaza catre pietele europene primele autoturisme Ford Puma produse la fabrica din Craiova, au anuntat reprezentantii companiei printr-un…

- Productie de autoturisme, in crestere. Dacia a fabricat, in octombrie, peste 53.000 de masini! In luna octombrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 53.119 autoturisme. Dintre acestea 38.268 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.851 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova,…

- In perioada 1.I-30.IX.2019, resursele de energie primara au crescut cu 2,7%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,9%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IX.2019, au totalizat 26148,8 mii tone echivalent petrol1 (tep), in creștere…