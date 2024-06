Recordul mondial, anulat. Rhonex Kipruto, suspendat 6 ani Kenyanul Rhonex Kipruto, detinatorul recordului mondial la 10 km si medaliat mondial cu bronz in 2019, a fost suspendat sase ani pentru dopaj, a anuntat miercuri Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU), precizand ca recordul sau mondial urmeaza sa fie anulat, scrie AFP. „Rhonex Kipruto a fost suspendat timp de sase ani de catre AIU, dupa ce tribunalul disciplinar a concluzionat ca neregulile din pasaportul sau biologic sunt consecinta dopajului”, a scris AIU intr-un comunicat. In luna mai a anului 2023, Rhonex Kipruto, fusese suspendat provizoriu de AIU, pentru utilizarea unei substante interzise,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

