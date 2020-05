Stiri pe aceeasi tema

- Recordul de 2 milioane de vizitatori pe Instagram al lui 6ix9ine a fost doborat de Icun Ilicali. Icun Ilicali este cel mai iubit prezentator tv din Turcia care prezinta emisiunea Survivor, un fel de „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Alaturi de echipa Survivor a reușit sa atinga cifra de 3 milioane…

- Tranzacție uriașa pe piața de social media din lume. Facebook, compania fondata de Mark Zuckerberg, a cumparat Giphy, cea mai mare librarie online de GIF-uri și planuiește mai multe schimbari in zona asta, in principal pentru Instagram. Deși suma nu a fost comunicata public, analiștii cred ca suma pentru…

- Importurile totale de petrol ale Turciei au scazut cu 10,66%, pana la 3 milioane de tone, in timp ce importurile sale de gaze naturale au crescut cu aproximativ 23% in februarie, comparativ cu aceeași luna a unui an mai devreme, conform datelor energetice publicate de Daily Sabah. Importurile…

- Pandemia noului coronaviurs s-a soldat cu peste 206.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia covid-19, potrivit news.ro.PESTE 206.000 DE MORTI Noul coronavirus a ucis cel putin 206.670 de oameni in lume de cand a aparut,…

- Unul dintre cei mai apreciați artisti ai muzicii clasice, tenorul italian Andrea Bocelli a concertat, duminica, in faimoasa catedrala din Milano. Orașul este capitala regiunii Lombardia, epicentru al epidemiei de nou coronavirus in Europa. Recitalul lui Andrea Bocelli de la Domul din Milano nu a avut…

- Topul celor mai vizionate videoclipuri de pe Instagram in luna martie este dominat de Cardi B. Cinci dintre primele zece clipuri ii aparțin cantareței americane, strangand intre 17,7 și 28,1 milioane de vizualizari pe videoclip, potrivit Variety. Cardi B are peste 61 de milioane de followeri, fiind…

- Fiica lui Jamie Foxx, Corinne Foxx, in varsta de 26 de ani este la fel de talentata ca și tatal ei, actorul și cantarețul Jamie Foxx. Intr-o postare pe Instagram, Corinne ii canta tatalui ei piesa „Empire State of mind” de la Alicia Keys și Jay-Z. De fapt, videoclipul este o provocare de pe TikTok,...…