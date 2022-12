Recordul de kilometri parcurși cu o Dacia Spring: "O singură problemă a fost iarna trecută" Tot mai mulți romani sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, iar Dacia Spring este printre cele mai populare, datorita prețului mai mic la care este vanduta. Dacia a vandut 10.000 de autovehicule Dacia Spring in Romania, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Dacia a scumpit din nou modelul sau electric produs in China, Dacia Spring, al carui preț a ajuns la 22.100 de euro in luna octombrie, de la 21.800 de euro anterior, ultima scumpire avand loc in luna august. Mașina costa acum cu peste 2.000 de euro mai mult decat atunci cand a fost lansata. Unii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frigul s-a instalat in cea mai mare parte a Romaniei, aducand temperaturi de sub -15 C in zonele inalte și ingheț in aproape toata țara. Datele ANM arata ca marți dimineața au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C in munții Țarcu, -16,6 C la Balea Lac și -16,2 C in munții Calimani. La […] The post Cea mai…

- Chiar daca autoritațile dau asigurari ca este foarte puțin probabil ca in Romania sa asistam la un blackout, romanii prevazatori din fire au inceput sa cumpere generatoare de curent pentru orice eventualitate. Cererea este așa de mare ca aproape nu se mai gasesc generatoare de puteri mici sau medii,…

- In cazul in care nu știai, autonomia mașinilor electrice scade atunci cand temperaturile scad sub 4 grade Celsius și automobilele nu numai ca pot fi conduse pe distanțe mai scurte, dar se vor incarca și mai greu, scrie cumsa.ro Primul sfat pe care ni-l dau experții este sa parcam automobilele electrice…

- Nu este de mirare: China a depașit recent Germania ca al doilea mare exportator auto din lume. Iar cererea este condusa de Europa, locul de naștere al automobilului, unde o criza a lanțului de aprovizionare, criza energetica și razboiul din Ucraina continua sa afecteze producatorii. Exporturile din…

- Romania se bazeaza in proportie de 20% pe productia de energie electrica pe paza de combustibili fosili si nu este nicio problema pentru asigurarea continuitatii in furnizarea carbunelui necesar, a declarat, vineri, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei. Fii la curent…

- Atacurile aeriene rusesti au lovit cel putin jumatate din capacitatea de generare de energie termica a Ucrainei, provocand daune de miliarde de dolari, incepand cu 10 octombrie, desi nu toate acele unitati de energie au incetat complet sa functioneze, a declarat vineri ministrul ucrainean al Energiei,…

- Cand cumperi o mașina, speri sa te bucuri de 2 lucruri: - Senzația de libertate pe care o ai, pentru a te putea deplasa dintr-un punct in altul; - Posibilitatea de a efectua calatoria in condiții de confort și siguranța. Problema apare in primul caz, pentru ca se vorbește despre ”LIBERTATE”.

- Multe dintre aparatele electronice din casa consuma foarte mult curent. Problema cea mai mare vine in ultimul timp, de cand facturile la energia electrica s-au majorat. De aceaea, exista cateva trucuri care te vor scapa de cheltuielile suplimemntare pe care le ai cand folosești mașina de spalat.