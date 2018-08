Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost uluiti de ispravile unui biciclist din Dambovita, depistat cu o alcoolemie record: 4,35 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe langa faptul ca avea o alcoolemie la care multi oameni ar fi deja in coma alcoolica, biciclistul nu era nici echipat corespunzator circulatiei pe timp de noapte,…

- Polițiștii suceveni au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din orașul Siret care a fost prins la volanul unei mașini avand o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost oprit in trafic pe str. Alexandru cel Bun din orașul Siret. Șoferul a fost condus la spital, unde,…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente grave, a reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii…

- Un barbat de 33 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, cat si pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. Politistii l-au scos din masina personala, cu care se rasturnase, dupa ce a intrat intr-o curba cu viteza, pe fondul consumului de alcool.

- Un barbat de 61 de ani a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului fara incuviintarea Politiei.

- Polițiștii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Buzau au intocmit dosar penal in cazul unui barbat in varsta de 54 de ani, din Pietroasele, depistat la volanul unui autoturism pe raza municipiului Buzau. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie alcoolica de 1.29 mg/l alcool…

- Primul dintre șoferi, un barbat in varsta de 52 de ani, a fost depistat in Timișoara, pe strada Bujorilor. Mirosea a alcool, așa ca oamenii legii au decis sa il testeze. Rezultatul aparatului a fost de 1,12 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat. Al doilea șofer, un barbat…

- Barbat de 44 de ani depistat conducand cu o alcoolemie de peste 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat si cu dreptul de a conduce suspendat, la Dej. A fost retinut pentru 24 de ore. Joi, 17 mai, politistii rutieri din Dej, au depistat si cerceteaza un barbat de 44 de ani din comuna Mica, judetul Cluj,…