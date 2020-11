Recordul american pentru desemnarea unui nou președinte: 4 luni, în 1876 Este a cincea zi de cand au avut loc alegerile prezidențiale americane și toata lumea e puțin epuziata așteptand deznodamantul, chiar daca datele il indica drept caștigator pe democratul Joe Biden. Totuși, exasperarea de acum este nimic in comparație cu ceea ce s-a intamplat la scrutinul din 2000, cand rezultatul final a fost anunțat […] The post Recordul american pentru desemnarea unui nou președinte: 4 luni, in 1876 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

