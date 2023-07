Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi record pentru luna iulie sunt raportate din Grecia, Spania și Italia. In Jerzu și Lotzorai din Sardinia termometrele au indicat 48,2 grade Celsius, ceea ce reprezinta recordul european de temperatura in luna iulie. Potrivit meteorologilor, valul de caldura ar trebui sa se diminueze treptat…

- Potrivit lui Jean-Noel Thepaut, director al Serviciului Copernicus din cadrul Centrului European de Prognoze Meteo, Europa se incalzește de doua ori mai repede comparativ cu celelelalte continente. ”Temperatura la nivel mondial a crescut cu 1,1 – 1,2 grade Celsius la nivelul globului, dar in Europa…

- Valul de caldura care invaluie sudul Europei se va intensifica și mai mult marți, temperaturile urmand sa ajunga pana la 48 de grade Celsius. Cele mai afectate țari vor fi Italia, Spania și Grecia, potrivit Agenției Spațiale Europene, transmite BBC și Sky News.

- Zile toride in Europa, cu temperaturi de peste 41 de grade in multe regiuni. Arsita si vantul fierbinte au provocat incendii de padure in Spania. Pompierii lupta cu flacarile care amenința sute de locuințe.

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…