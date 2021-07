Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cosmin-Constantin Baciu a fost eliberat din functie la o zi dupa ce a fost numit, potrivit unei decizii a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Cosmin-Constantin Baciu fusese numit in functie joi. ″Incepand cu data intrarii in…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de revocare din funcția de ministru de Finanțe a lui Alexandru Nazare.Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat joi decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Alexandru Nazare, ministrul Finantelor, și decretul…

- Marian Murgulet a fost demis din functia de secretar de stat pentru a doua oara de premierul Florin Citu, motivul invocat fiind o informatie pe care nu o cunostea. Murgulet a fost numit in timpul Guvernului Dancila si a ramas in functie in perioada in care Ludovic Orban era premier.

- Decizia premierului Florin Citu privind eliberarea Andreei Moldovan din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot miercuri, prim-ministrul Florin Citu l-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…