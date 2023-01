Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut de politistii Biroului Rutier dupa ce a fost depistat in trafic fara a poseda permis, informeaza Agerpres , care citeaza un comunicat IPJ Giurgiu. Politistii au constatat ca in ultimii sase ani mai fusese prins de opt ori conducand fara carnet.…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut de politistii Biroului Rutier dupa ce a fost depistat in trafic fara a poseda permis de conducere, iar politistii au constatat ca in ultimii sase ani mai fusese prins de opt ori pentru aceeasi fapta. "Politistii Biroului Rutier au…

- Un șofer roman in varsta de 40 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda ”capac”. Țigarile au fost gasite in spatele unor cutii cu portocale pe care șoferul…

- Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Prin rechizitoriul din data de 21.11.2022, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati au dispus trimiterea…

- Un barbat din judetul Giurgiu, care a fost eliberat recent din inchisoare dupa o condamnare pentru incalcarea codului rutier, a comis o noua infractiune pe sosea. El a fost prins de catre politisti conducand fara permis, potrivit news.ro . Acum este din nou cercetat penal, fiind plasat sub control…

- Un barbat de 44 de ani, din Galați, poate fi declarat drept caștigator al titlului de „recidivist consecvent”. A fost prins de poliție pentru a treia oara la volanul mașinii, dar fara permis de conducere. El a mai fost depistat in trafic și in 2020 și in 2021. Ultima oara a spus ca s-a dus cu concubina…

- In mai putin de trei ore, un sofer din Neamț a savarșit doua infractiuni de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, ambele fapte fiind depistate la Buzau. Echipajul de Poliție care a constatat prima abatere grava, l-a prins pe șofer și a doua oara. Barbatul a ajuns in arest. “In data de 27 octombrie…