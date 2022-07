Stiri pe aceeasi tema

Actionarii OMV Petrom au aprobat marti distribuirea de dividende speciale, in valoare de peste 2,5 miliarde de lei, avand in vedere pozitia financiara solida a companiei, conform unui comunicat al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,714 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,38%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 273,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a…

Capitalizarea pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu circa 29,4 mld. lei de la inceputul acestui an, la aproape 200 mld. lei, informeaza Mediafax.

Cea mai importanta companie de petrol și gaze din Romania, OMV Petrom, a profitat de explozia prețurilor produselor energetice și a inregistrat un profit record in primul trimestru. Profitul realizat de Petrom la trei luni, 1,74 miliarde de lei, il depașește semnificativ pe cel din ultimul trimestru…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.

Mihai Nicut (e-nergia.ro) Cererea de gaze in Romania a scazut semnificativ in primul trimestru al acestui an, cauzele probabile fiind atat oprirea, pe toata perioada, a celui mai mare consumator non-energetic, combinatul chimic Azomureș, cat și temperaturile din iarna, care nu au fost foarte scazute.