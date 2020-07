Record peste record! Twitter e de neoprit Twitter a inregistrat cea mai mare crestere anuala a utilizatorilor zilnici din istoria companiei. Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, cu 34% mai mult, ajungand la 186 de milioane și depasind estimarile analistilor. Astfel, prețul acțiuniilor companiei a crescut cu 4%. Analistii anticipau un numar […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

