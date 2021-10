Record: peste 12.000 de ieşeni s-au vaccinat în weekend Cei care isi fac prima doza au ajuns la peste 5.000 pe zi, in judet. Asta in conditiile in care, in urma cu circa o luna sau doua, cei care isi faceau prima doza ajunsesera sa scada si la 200 de ieseni pe zi. Cresterea numarului de cazuri COVID, si in special posibilitatea impunerii de masuri restrictive pentru persoanele nevaccinate, a dus la o crestere semnificativa a persoanelor care decid sa se imunizeze in judetul Iasi. In weekendul care a trecut au fost administrate in Iasi, conform raportarilor oficiale, peste 12.000 de doze anti-COVID-19, fapt nemaiintalnit din primavara, cand a inceput… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

