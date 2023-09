Stiri pe aceeasi tema

- Gheața care inconjoara Antarctica a atins un nivel record in iarna recent incheiata, a anunțat Centrul Național de Date despre Zapada și Gheața din SUA (NSIDC). Astfel, temerile oamenilor de știința privitoare la impactul schimbarilor climatice asupra pol

- Oamenii de știința sint siguri ca submarinele pot juca un rol important in explorarea spațiului. Dar exista o nuanța. Acestea nu sint submarine obișnuite, ci minuscule (cel puțin in comparație cu cele tradiționale), transmite root-nation.com Oceanele lunii Europa și satelitul lui Jupiter Saturn Enceladus…

- Grecia cauta țapi ispașitori pentru cel mai mare incendiu de vegetație din Europa, in timp ce focul scapa de sub control. Politicienii incearca sa concentreze atenția oamenilor catre gasirea piromanilor.

- Incendiul de padure din Evros, Grecia, este cel mai mare incendiu de vegetație inregistrat vreodata in UE, a declarant purtator de cuvint al Comisiei Europene Balazs Ujvari scrie The Guardian. Serviciul de protecție civila al UE a declarat ca incendiul a ars peste 810 km patrați, o suprafața mai mare…

- Cel puțin 10.000 de pinguini imparat au murit, in Antarctica, dupa ce gheața s-a rupt, din cauza schimbarilor climatice. Experții spun ca pasarile nu au avut suficient timp sa-și dezvolte penajul și, cel mai probabil, s-au inecat sau au murit inghețate. Experții trag un semnal de alarma cu privire la…

- Dmitrii Utkin, mana dreapta a lui Evghenii Prigojin, decedat in accidentul aviatic din Tver a purtat indicativul Wagner, fiind practic comandantul militar al mercenarilor. Un portret al celui despre care se spune ca era „mai insetat de sange și mai periculos ca Prigojin” a fost publicat de The Guardian,…

- Este alerta in Antarctica! In urma cu cateva ore, specialiștii au observat ca lipsește o bucata de gheața marina de marimea Argentinei. Mai mult decat atat, oamenii de știința se straduiesc sa afle cauza dispariției.

- Luna iunie a acestui an a fost cea mai calda luna iunie inregistrata in urma observațiilor climatice, cu temperaturi medii globale de 16,51°C, cu 0,53°C peste media din ultimele trei decenii. Temperatura medie din iunie 2023 a depașit recordul precedent pentru aceasta luna, stabilit in 2019, cand termometrul…