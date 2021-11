Stiri pe aceeasi tema

- Tablourile pictoritei Frida Kahlo au doborat recordurile la licitatii organizate de casa Sotheby’s la New York, unde au fost adjudecate marti seara pentru sumele de 34,9 milioane de dolari, relateaza BBC și AFP.Asa cum era de asteptat, autoportretul legendarei pictorite mexicane „Diego y yo” (1949),…

- „Diego y yo", autoportret pictat de Frida Kahlo in 1949, a fost vandut marti seara, la New York, pentru un pret record. Estimata la 30 de milioane de dolari si asteptat sa stabileasca un record la licitatia de arta moderna, pictura semnata de artista mexicana a fost adjudecata contra sumei de 34,9 milioane…

- Un peisaj in acuarela de Vincent van Gogh, confiscat de nazisti in timpul invadarii Frantei in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vandut la licitatie la New York pentru suma de 35,9 milioane de dolari, un record pentru un tablou in acuarela al pictorului impresionist olandez, informeaza Agerpres…

- Doua bratari care i-au apartinut reginei Marie-Antoinette a Frantei au fost vandute cu 7,46 milioane de franci elvetieni (8,1 milioane de dolari) la o licitatie organizata marti la Geneva, depasind de cateva ori estimarile specialistilor, au anuntat reprezentantii casei Christie's, citati de Reuters.…

- Pictura „Pope with Owls”, semnata Francis Bacon, ar putea fi vanduta luna viitoare pentru 45 de milioane de dolari la o licitatie Phillips din New York, conform news.ro Lucrarea realizata in 1958 va fi scoasa acum pentru prima data la vanzare, dupa 35 de ani de cand se afla in aceeasi colectie.…

- „Le Pont d'Aix-en-Provence”, o panza de Winston Chruchill, pictata in 1948, a fost adjudecata la 1,7 milioane de lire sterline (in jur de 2 milioane de euro) in cadrul unei vanzari organizate de Christie's la Londra, pe 20 octombrie, scrie Le Figaro. Este o suma mica, in comparatie cu averile…

- Un exemplar din prima editie a cartii clasice horror „Frankenstein” de Mary Shelley a stabilit un record mondial pentru cel mai mare pret platit pentru o lucrare tiparita semnata de o femeie, dupa ce a fost vanduta la licitatie pentru 1.170.000 dolari (856.000 de lire sterline), potrivit The Guardian.…

- La trei ani de la autodistrugerea in direct, opera „Girl with Balloon” a artistului stradal Banksy este scoasa la vanzare de Sotheby’s Londra, intr-o sesiune care va avea loc pe 14 octombrie. Pretul a fost multiplicat de patru ori. ”Girl with Balloon”, celebra lucrare a lui Banksy care s-a autodistrus…