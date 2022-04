Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 11% fața de 2019 și a fost cu 312% peste nivelul din 2011, ajungand la 15,4 miliarde de lei in 2020. Pentru 2021 analiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 17 miliarde de lei, pe fondul procesului de testare și al…

- Companiile de asigurari din Republica Moldova au cumulat in anul 2021 prime brute subscrise in suma de 1 miliard 926,3 milioane de lei, volum in creștere cu 32,6% fața de cel inregistrat in anul anterior. Avansul este unul fara precedent in istoria asigurarilor moldovenești, mai ales ca a avut loc dupa…

- ​Piața mașinilor noi a crescut cu 40% in primul trimestru, iar in top cinci cele mai vandute mașini se gasesc patru modele Dacia, inclusiv electrica Spring, adusa din China, dar și Ford Puma de Craiova, arata datele APIA. Dieselul a ajuns sa aiba doar 15% din piața. fața de 26% in primul sfert al lui…

- Piața RCA a ajuns la finalul anului 2021 la un record avand subscrieri de 5,93 miliarde de lei, consemnand cel mai mare avans din ultimii 11 ani, respectiv 49,4%, fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare prezentate recent de Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Piata de asigurari a crescut, in 2021, cu aproximativ 24%, pana la 14,3 miliarde lei, ceea ce reprezinta cea mai mare creștere inregistrata in ultimii ani, a anuntat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, cu observația ca datele nu sunt auditate. Primele brute…

- Guvernul a imprumutat in ianuarie o suma de 28,87 miliarde de lei (5,84 miliarde euro) de la banci si investitori, in principal prin intermediul a doua emisiuni derulate pe piata externa. Suma este un nou record lunar si vine dupa ce, pe finalul anului trecut, Ministerul Finantelor a fost nevoit sa…

- Avutia imobiliara a populatiei a continuat sa creasca, in 2021, ajungand la aproape 2.000 miliarde lei (400 miliarde euro), ceea ce inseamna un nivel record al ultimului deceniu, potrivit datelor Bancii Nationale. Un an bun, cu un volum ridicat al activelor imobiliare, a mai fost inregistrat in 2008,…

- Anul trecut s-au vândut în lume 1,35 miliarde de smartphone-uri, cu 70 de milioane mai multe decât în 2020, arata datele IDC. Ultimul trimestru a fost unul record pentru Apple care a livrat aproape 85 de milioane de unitați, iar Samsung a fost de doi, cu aproape 69 milioane.…