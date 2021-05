Stiri pe aceeasi tema

- Tsang mai trebuie sa inainteze o cerere catre Guinness World Records pentru a primi certificarea performatei sale. Guvernul din Nepalul certifica faptul ca alpinistii au ajuns la summit, dar nu elibereaza certificari pentru recorduri.

- Un focar de coronavirus a izbucnit pe Everest, unde peste 100 de alpinisti si membri ai personalului sunt infectati, spune un cunoscut ghid montan si alpinist, in contextul in care autoritatile din Nepal refuza sa ofere informatii despre raspandirea SARS-CoV-2 pe cel mai inalt varf din lume, relateaza…

- Un ghid nepalez si-a pierdut viata pe Everest, marti, dupa ce a cazut intr-o crevasa, au anuntat autoritatile guvernamentale, decesul ridicand la trei numarul mortilor survenite in timpul ascensiunilor pe cel mai inalt varf din lume de la inceputul sezonului actual, informeaza AFP. Pemba Tashi…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- In ciuda faptului ca agenția de rating S&P a reconfirmat, vinerea trecuta, ratingul Romaniei, menținerea la un nivel ridicat a tensiunilor din cadrul coaliției aflata la guvernare a provocat deprecierea ușoara a leului fața de euro. Reamintim ca Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul suveran aferent…

- Asma Al-Thani, o membra a familiei regale qatariene, a ajuns joi in Nepal pentru a incerca o ascensiune pe Everest si pentru a deveni prima femeie din tara sa care urca pe "Acoperisul Lumii" (8.848 m), o ambitie nascuta din dorinta de a elimina stereotipurile, informeaza agentia EFE. "Urc…

- Criptomoneda bitcoin a depasit sambata, pentru prima data, pragul de 60.000 de dolari, o crestere stimulata potrivit analistilor de planul de relansare semnat de presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. Potrivit site-ului specializat CoinMarketCap, sambata la pranz cea mai populara criptomoneda…

- Cu fiece an, in Moldova tot mai mulți tineri aleg modul sanatos de viața. Ei fac sport, participa la diverse curse, cuceresc piscurile montane. Andrei Elistratov este unul dintre aceștia. In a. 2017 , impreuna cu prietenii sai, el a escaladat piscul muntelui Kala Pattar din Nepal, cu inalțimea de 5…