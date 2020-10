Stiri pe aceeasi tema

- Au fost raportate, duminica, opt decese ale unor persoane diagnosticate cu COVID-19 in județul Alba, un numar record al ultimelor zile. Acestea au fost inregistrate sambata și duminica. Este vorba despre persoane din Alba Iulia, Aiud, Ciugudul de Sus, Ocna Mureș, Șeușa și Ciugud – femeie, din Alba Iulia,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 109.898 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Ziarul Unirea RECORD de decese din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei. Cel mai mare numar de pacienți internați la ATI 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou…

- Ziarul Unirea Trei NOI DECESE, in Alba ale unor pacienți cu COVID-19: Doi barbați din Alba Iulia și o femeie Zlatna, cu multiple afecțiuni Au fost inregistrate trei noi decese, la nivelul județului Alba, ale unor pacienți cu COVID-19, doi barbați de 64 și 71 de ani din Alba Iulia și o femeie de 73 de…

- Ziua de 13 august a marcat un dublu record de la debutul pandemiei COVID 19, fiind cele mai multe cazuri in 24 de ore și cele mai multe decese. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.454 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2…

- Ziarul Unirea RECORD de DECESE in ultimele 24 de ore: 22 barbați și 17 femei au murit din cauza COVID-19. 409 pacienți, in stare grava la ATI Pana vineri, 31 iulie 2020, 2.343 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate…

- Ziarul Unirea RECORD de decese in ultimele 24 de ore: 33 de pacienți cu COVID-19 au murit in Romania. Cel mai tanar a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani 2239 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat pana astazi in Romania. In ultimul interval a fost inregistrat un nou…