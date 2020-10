Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 6.546 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele sapte luni din 2020 cu 31,497%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 60.634, din care 42.001 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului.Cele mai multe inmatriculari au fost…

