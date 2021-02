Record negativ pentru natalitate în România în 2020 In 2020, in Romania s-a inregistrat cea mai scazuta valoare a natalitatii din toata istoria demografica a tarii. Cifrele ingrijoratoare privind rata natalitatii in Romania sunt depașite de cele ale mortalitații, in relativa crestere, mai ales in contextul aparitiei si raspandirii noului coronavirus. Specialistii atrag atentia asupra cauzelor ce determina scaderea continua a natalitatii. Printre acestea se numara prioritizarea carierei, a relatiei de cuplu si, de curand, s-a adaugat si incertitudinea data de actuala pandemie. In lipsa unor masuri vom avea probleme Conform Institului National de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

