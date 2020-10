Romania se afla intr-o situație ingrijoratoare. Cazurile de infectari și de decese cresc de la o zi la alta. In ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, au fost raportate 4.902 de cazuri de imbolnavire și 98 de decese. Știre in curs de actualizare The post Record negativ de infectari și decese: 4902 de imbolnaviri și 98 de persoane decedate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .