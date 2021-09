Record negativ de infectări: Peste 11.000 de cazuri de Covid-19 în ultimele 24 de ore Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.210.810 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.129 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.104.496 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.049 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 182 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba224351091,782.Arad255651422,293.Argeș289091631,244.Bacau285681711,705.Bihor308811161,436.Bistrița-Nasaud139321063,157.Botoșani15832852,268.Brașov457982151,659.Braila14012401,1310.Buzau13509631,0911.Caraș-Severin12634931,9112.Calarași113431042,0713.Cluj623753473,1614.Constanța466451942,4815.Covasna8874200,8316.Dambovița23763861,2217.Dolj297863272,6918.Galați295891141,6819.Giurgiu121551072,2320.Gorj9999421,3121.Harghita8766370,8222.Hunedoara242711011,5423.Ialomița11697841,7024.Iași460561921,9125.Ilfov492493384,4626.Maramureș231161173,1127.Mehedinți92891011,9328.Mureș25154981,1329.Neamț20770941,5330.Olt162221312,2131.Prahova383661372,0832.Satu…

