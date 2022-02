Record negativ: 40.018 cazuri de Covid-19, înregistrate în ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 1 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 40.018 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 97 decese, dintre care 2 decese anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. The post Record negativ: 40.018 cazuri de Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 26 ianuarie: 34.255 cazuri COVID și 94 decese in Romania, in ultimele 24 de ore. Cifre record in pandemia din 2022 Au fost inregistrate 34.255 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 26 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, marți erau 19.685…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 34.255 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 94 decese. Nu au fost raportate decese anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, duminica, in Bucuresti de 9,50 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 8,77 cazuri la mia de locuitori. Pe 12 ianuarie, Capitala a intrat in scenariul rosu, dupa ce a depasit pragul…

- Joi, 20 ianuarie, Romania a stabilit un nou record negativ de cazuri noi de imbolnavire cu Covid. Precedentul record a fost stabilit pe 19 octombrie 2021, cand au fost inregistrate 18.863 cazuri. Tot atunci, au fost 574 de decese. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 ianuarie 2022,…

- Un numar de 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 43 decese, dintre care patru anterioare, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.271 de infectari cu coronavirus. Au fost raportate 35 de decese, dintre care doua anterioare. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.271 cazuri de persoane pozitive…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.421 cazuri de infectari cu coronavirus și 107 decese, anunța Grupul de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 7 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.421 cazuri de persoane pozitive…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.971 cazuri de persoane infectate cu Covid-19 și 489 de decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.971 cazuri de persoane…