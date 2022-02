Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand Muzaffer Kayasan a contractat pentru prima data COVID-19, a crezut ca urma sa moara, pentru ca sufera deja de leucemie. Dupa 14 luni si 78 de teste pozitive consecutive, el este inca in viata si organismul lui se lupta inca sa scape de infectie.

- Prințul Charles, care are 73 de ani, a fost testat pozitiv COVID-19 și a intrat in autoizolare. „In aceasta dimineața, Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și acum se autoizoleaza. Regreta profund ca nu poate participa la evenimentele de astazi din Winchester și iși va reprograma vizita…

- Romania primește, luni, 50.000 de cutii de Molnupiravir, pastila anti-COVID-19 produsa de Merck. Medicamentul trebuie administrat in primele 3-4 zile de boala, cand apar simptome și este destinat cazurilor care pot evolua sever. Tratamentul Molnupiravir este un antiviral care trebuie administrat rapid…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat, vineri, extinderea utilizarii unei doze reduse de vaccin Covid-19 de la Pfizer, la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, informeaza Reuters. Recomandarea vine dupa ce Grupul Consultativ Strategic de Experti (SAGE) in domeniul imunizarii a avut…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, in urma unui test RT-PCR facut miercuri pentru a pleca joi la Novi Sad, in Serbia, unde joi seara are loc ceremonia de deschidere a Capitalei Europene a Culturii. In aceeasi situatie se afla si vicepresedintele…

- Inainte de a-și lua propria viața, un barbat din Germania și-a omorat soția și cei trei copii, din cauza ca se temea ca autoritațile ii vor lua copiii atunci cand urmau sa descopere ca a falsificat certificatul verde al soției, a spus, marți, un procuror german, conform Reuters. Sambata, poliția a gasit…

- Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud, a fost confirmat cu noul coronavirus. O proba va fi trimisa pentru secvențiere la Institutul Cantacuzino. “Ministerul Sanatații informeaza ca, cei 29 de sportivi repatriați din Africa de Sud, care au sosit la Baia Mare, au fost…