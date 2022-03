Un record național la traseism politic este inregistrat la Galați, unde fostul deputat și senator Eugen Durbaca și-a inceput activitatea la cel de al 14-lea partid pe care il adauga in CV la capitolul activitații sale politice. In ultimii 20 ani, Durbaca a fost un partener loial al lui Dan Voiculescu, fiind unul din oamenii de baza in PUR, PC, PPUSL, dar anul trecut și-a inființat, cu ajutorul fiicei sale, propria formațiune politica, Partidul Conservator Democrat, preluand titulatura partidului inființat in urma cu o suta de ani de Take Ionescu. Zile trecute, Eugen Durbaca și-a inceput activitatea…