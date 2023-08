Stiri pe aceeasi tema

- Varsta este doar un numar pentru Andreea Raicu! La 46 de ani, fostul manechin și-a pastrat silueta din tinerețe și imaginile postate din ultima sa vacanța in Grecia stau marturie in acest sens. Iata cum arata Andreea Raicu in costum de baie! Andreea Raicu a facut o adevarata parada a costumelor de baie…

- Problemele nu se mai termina pentru Anda Adam! Daca la inceputul anului, cantareața a ajuns la tribunal dupa ce a fost data in judecata de o instituție a statului pentru ca ar fi construit cladiri fara autorizație, acum i-au fost furate conturile de Instagram și Anda Adam a pierdut contracte de multe…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat, miercuri, ca unitatile administrativ-teritoriale (UAT) au avut oportunitatea de a aplica pentru investitii in spitale la Programul National de Dezvoltare Locala 1 si 2, amintind ca sunt si programe prin intermediul Companiei Nationale de Investitii.…

- Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, incepute anul trecut, avanseaza conform graficului, iar cele patru sensuri giratorii prevazute in proiect au inceput sa prinda contur, a anuntat, joi, primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, drumul de centura ar putea fi dat in folosinta…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a facut un apel public la calm in problema Cimitirului International al Eroilor de la Valea Uzului, mentionand ca este important ca „tensiunea” creata in jurul acestuia „sa nu se raspandeasca la nivelul vietii noastre de zi cu zi”, conform Agerpres.…

- Gala UNITER, in cadrul careia sunt premiate anual cele mai bune spectacole, dar si cei mai buni actori, regizori si scenografi din lumea teatrului romanesc, va fi gazduita anul viitor de castelul din localitatea covasneana Zabala. Informatia a fost postata pe Facebook de catre directoarea Teatrului…