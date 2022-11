Record mondial. Premiul cel mare al loteriei americane a ajuns la 1,9 miliarde de dolari Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari – un nou record mondial. Marele premiu nu a mai fost caștigat de 40 de extrageri. Precedentul jackpot care a stabilit un record mondial a fost inregistrat in anul 2016, cand marele premiu de 1,59 miliarde de dolari a fost impartit intre trei castigatori ai loteriei Powerball. Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari – un nou record mondial – inaintea extragerii de luni seara, dupa ce niciun bilet nu a fost desemnat castigator la extragerea de sambata, informeaza BBC. Aceasta loterie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

