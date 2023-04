Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Timis au emis, sambata, mandate de arestare preventiva pe numele a doua persoane, un barbat de 41 de ani si o femeie in varsta de 24 de ani, dupa ce acestia au fost prinsi in flagrant in timp ce primeau un colet care continea noua kilograme de cannabis. Coletul fusese trimis…

- O țara cu o istorie deosebit de bogata și una din cele mai atractive destinații pentru imigranții din ultimele decenii, Spania se remarca prin arhitectura magnifica a orașelor ei și diversitatea oamenilor care traiesc in țara vest-europeana, dar puțina lume știe ca pe langa catedralele vechi de sute…

- Organoizii sunt versiuni milimetrice ale organelor umane care se fabrica in laborator prin intermediul culturilor celulare. Aceste structuri 3D servesc la studierea bolilor sau la evaluarea medicamentelor, o adevarata revolutie stiintifica ce avanseaza cu pasi uriasi din 2008. Plaman, ficat, pancreas,…

- Un barbat din Arad și fiica acestuia sunt cercetati de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri, dupa ce femeia a fost prinsa in flagrant delict, in timp ce comercializa peste 1 kilogram de hasis, informeaza Agerpres , citand un comunicat al procurorilor antimafie. Barbatul adusese in Romania din…

- O femeie din Spania, in varsta de 115 ani, ar putea fi declarata cel mai in varsta om al planetei. Maria Branyas Morera s-a nascut in Statele Unite, iar de 20 de ani locuiește intr-un camin de batrani din nord-estul Spaniei. Titlul de decan de varsta, neconfirmat inca oficial de reprezentanții Guinness…