Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an de sarbatori, Susanne și Thomas Jeromin, un cuplu din orașul Rinteln, iși transforma casa intr-un adevarat sanctuar de decorațiuni de Craciun, scrie libertatea.ro.Pandemia de coronavirus nu le-a redus din entuziasm.

- In fiecare an de sarbatori, Susanne și Thomas Jeromin, un cuplu din orașul Rinteln, iși transforma casa intr-un adevarat sanctuar de decorațiuni de Craciun. Pandemia de coronavirus nu le-a redus din entuziasm. Din contra, și-au depașit recordul și au impodobit nu mai puțin de 420 de brazi in apartamentul…

- Cam cat de innebunit dupa Craciun sa fii incat sa iți pui 420 de brazi in casa? Noi nu știm, dar un barbat din Germania știe. El și-a instalat cei 420 de brazi in apartamentul lui de 100 de metri patrați. Și-a pus și in baie. Cam de trei luni face asta. L-a ajutat și... View Article

- Un barbat din Germania a atins un record mondial, dupa ce a impodobit in apartamentul sau 420 de brazi. Germanul a instalat brazii in casa de 100 de metri patrați, inclusiv și in baie. Omul a petrecut trei luni ca sa-i impodobeasca și a fost ajutat și de sotie.

- Se asteapta ca statele federale sa extinda carantina pana pe 20 decembrie, deoarece masurile au rupt tendinta ascendenta, dar nu au redus cifrele. Acest lucru va tine barurile, restaurantele si locurile de divertisment inchise in timp ce scolile si magazinele raman deschise. De asemenea, autoritatile…

- Numarul de noi cazuri zilnice de coronavirus a atins, vineri, un record in Germania: 23.542, conform datelor publicate de Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor infectioase (RKI). Cifra e mai mare cu aproximativ 1.700 fața de joi, astfel ca numarul total de cazuri a ajuns la 751.095, relateaza…

- Targul de Craciun din Nurnberg, eveniment cunoscut pe plan mondial care atrage in fiecare an doua milioane de vizitatori, nu va fi organizat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni primarul acestui oras german, informeaza AFP. Pentru ”protejarea cetatenilor, am ajuns la concluzia…

- Targul de Craciun din Nurnberg, eveniment cunoscut pe plan mondial care atrage in fiecare an doua milioane de vizitatori, nu va fi organizat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni primarul acestui oras german, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Pentru ''protejarea cetatenilor,…