- Cateva mii de suceveni au participat, astazi, la manifestarile organizate in Suceava de Ziua Naționala a Romaniei. Inainte de ora 12:00, la care ar fi trebuit sa inceapa ceremonialul religios și militar, trotuarele de pe bulevardul principal din zona centrala a Sucevei erau deja pline de suceveni, adulți,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, Principele Radu si Principesa Sofia participa la manifestarile de la Iași, din zilele de 30 noiembrie si 1 Decembrie. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca seria evenimentelor va incepe pe 30 noiembrie la ora 12,00, in prezenta reprezentantilor Casei…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi sarbatorita cum se cuvine in comuna Putna. Primaria și Consiliul Local au pregatit un bogat program artistic. Manifestarile vor debuta la ora 17.00 cu un program de cantece patriotice care se va desfașura in fața Casei de Cultura. Ele vor continua de la ora 18.00 in interiorul…

- Organizatorii Festivalului-concurs "D'ale porcului", ce va avea loc la Oradea in perioada 30 noiembrie-1 Decembrie, au anuntat luni incercarea de a prepara cel mai lung mititel din lume, de 200 de metri, care se doreste a fi un nou record mondial dupa cel realizat anul trecut - cel mai lung caltabos…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, va participa pe 1 Decembrie la evenimentele organizate la Iasi de Ziua Nationala a Romaniei, la invitatia municipalitatii. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a decis sa sarbatoreasca Ziua Nationala din acest an la Iasi, ca omagiu adus strabunicilor…

- In perioada 20-22 septembrie, zeci de jandarmi vor asigura masurile de ordine si siguranta publica, premergator si pe timpul desfasurarii manifestarilor cultural-artistice si istorice dedicate “Zilelor Municipiului Calarasi”.