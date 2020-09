Stiri pe aceeasi tema

- India a raportat sambata 97.570 de cazuri noi de coronavirus, potrivit Ministerului Sanatații, fiind a treia zi consecutiv cand țara asiatica a stabilit un record global privind infecțiile zilnice, scrie CNN.

- Numarul total al infectiilor din ultimele 24 de ore, in India, a fost de 96.760. Ministerul Sanatații a raportat pana acum peste 4,5 milioane de cazuri in țara, potrivit BBC. Citeste si BILANT CORONAVIRUS 11 SEPTEMBRIE ROMANIA. Romania a trecut de pragul de 100.000 de infectari. Peste 1.300…

- Record in India: aproape 100.000 de persoane s-au infectat și peste 1.000 au murit intr-o singura zi din cauza pandemiei de Covid 19. In total, in țara asiatica numarul de infectari a trecut de 4,4 milioane, potrivit Mediafax.India a raportat joi cresteri record de cazuri de infectii cu noul…

- India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, dupa SUA și Brazilia. India a inregistrat un nou numar record sambata, 5 septembrie, de infectari cu coronavirus, conform Worldometers.com. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent…

- India a raportat duminica 78.761 noi cazuri de coronavirus in 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record mondial, potrivit AFP.Precedentul record fusese stabilit la 17 iulie de SUA, care inregistrasera 77.638 noi contagieri, potrivit datelor coroborate de AFP, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Pentru ultimele 24 de ore, OMS a anuntat aproximativ 260.000 de noi cazuri. Cel mai mare numar fusese inregistrat cu doar o zi inainte. Cele mai mari cresteri au fost in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud. Bilantul deceselor a crescut cu 7.360, cea mai mare crestere zilnica inregistrata…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Cifrele sunt alarmante: peste 230.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.OMS a raportat o crestere dramatica a imbolnavirilor de COVID-19: nu mai puțin de 230.370 de cazuri au fost inregistrate…

- Statul american Texas a depașit, marți, pragul de 10.000 de infecții cu noul coronavirus, stabilind un record ”negru” de 10.028 de teste pozitive, noteaza afp și canalul de știri CBS News.Precedentul record negativ fusese stabilit in Texas pe 4 iulie: 8.260 de cazuri de infecții de coronavirus. Doar…