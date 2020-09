Record mondial: Aproape 100.000 de persoane au luat coronavirus în doar 24 de ore în India India a raportat sambata 97.570 de cazuri noi de coronavirus, potrivit Ministerului Sanatații, fiind a treia zi consecutiv cand țara asiatica a stabilit un record global privind infecțiile zilnice, scrie CNN, potrivit Digi24. Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la Guvern Citește și: EXCLUSIV - 22 dePSD și 3ALDE din, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la Guvern Bilanțul morților se ridica la 77.472 de decese. De asemenea, ministerul a raportat ca 1.091.251 de teste COVID-19 au fost efectuate vineri, ceea ce a ridicat numarul total de teste din țara la 55.189.226. India… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

