- Fermierul israelian Chahi Ariel a cultivat cea mai mare capsuna din lume, potrivit Guinness World Records. Capsuna cantareste 289 de grame si are o lungime de 18 centimetri si o circumferinta de 34 de centimetri, potrivit mentiunii din Guinness.

