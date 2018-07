Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de…

- Valorile termice prognozate de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani vor fi ridicate, depasind 30 de grade in majoritatea regiunilor. Pe de alta parte, isi vor face aparitia si ploi insemnate cantitativ in intervalul 18-22 iunie, respectiv 21-25 iunie, arata prognoza transmisa, luni, de…

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana instabil, in care vor fi ploi de scurta durata, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in special in Capitala. “Luni (n.n. – astazi), vremea va fi instabila pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat in aceasta saptamana temperaturi mult mai ridicate decat normalul pentru aceasta perioada și indicele de confort termic va depași pragul de 80 unitați. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș sfatuiește cetațenii sa țina cont de urmatoarele recomandari:…

- Luna aprilie a fost declarata de meteorologi ca fiind cea mai calda inregistrata in Romania in ultimii 60 de ani, temperaturile fiind cu nu mai putin de 10 grade peste cele normale. Valorile peste media obisnuita s-au mentinut si in luna mai, culminand cu ziua de sambata, cand se asteapta…

- In aceasta minivacanta, mulți turiști se intreaba unde va ploua de 1 Mai și cum va fi vremea pe litoral. Ei bine, meteorologii anunta ca pana pe 6 mai va fi vremea in general frumoasa, dar vor fi si perioade cu instabilitate atmosferica. De astfel, pe 1 mai, pe litoral se anunta temperaturi de 25 de…

- Vremea va fi mult mai calda saptamana viitoare in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 30 de grade Celsius, mai ridicate cu 8-10 grade decat ar fi normal pentru aceasta perioada, dar nu vor lipsi nici aversele si descarcarile electrice, a declarat, duminica, pentru…

- Vești bune de la meteorologi! Vremea va fi mult mai calda saptamana viitoare in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 30 de grade Celsius, mai ridicate cu 8-10 grade decat ar fi normal pentru aceasta perioada, dar nu vor lipsi nici aversele si descarcarile electrice,…