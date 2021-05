Stiri pe aceeasi tema

- 100.454 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise miercuri, 6 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost vaccinate 94.354 de persoane. Este…

- 85.604 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise marți, 4 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost vaccinate 66.567 persoane.De marți, 4 mai,…

- 88.884 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise marți, 20 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat 75.267 de persoane. In total,…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- 80.120 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise miercuri, 14 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand s-au imunizat 76.590 de persoane și…

- Numarul persoanelor imunizate de la inceputul campaniei de vaccinare a ajuns la 2.372.655, conform datelor oficiale transmise marți, 13 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. In ultimele 24 de ore, 76.590 de persoane au fost vaccinate impotriva noului coronavirus.…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID de catre INSP, 29.865 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta o creștere cu aproape 2.000 fața de ziua precedenta. In schimb, numarul reacțiilor adverse a scazut ușor. Dintre cele 29.865…

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, se arata in bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare transmis joi, 19 februarie. De asemenea, au fost inregistrate 244 de reacții adverse, majoritate raportate in urma administrarii…