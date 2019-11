Record la prezidențiale: s-a depășit deja prezența înregistrată în 2014 în Diaspora Prezența la vot in strainatate, sambata, la ora 00.00, in turul II al alegerilor prezidențiale din 2019, a depașit deja prezența inregistrata la finalul turului II al alegerilor prezidențiale din 2014. Se anunța astfel o participare-record in Diaspora, unde mai este inca o zi de vot in Europa, continent care gazduiește cei mai mulți romani din strainatate: Turul II al alegerilor prezidențiale din 2014: 377.651 de voturiTurul I al alegerilor prezidentiale din 2019, duminica, ora 00.00: 296.141 de voturiTurul II al alegerilor prezidențiale din 2019, duminica ora 00.00: 380.558 de voturi Turul II alprezidențiale din 2014: 377.651 deI aldin 2019, duminica, ora 00.00: 296.141 deII alprezidențiale din 2019, duminica ora 00.00: 380.558 de voturi Daca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

