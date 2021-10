Record la numărul de infectări: 12.590 BUCURESTI. Sambata a fost inregistrat un nou record din punct de vedere al cazurilor confirmate de romani infectati cu SARS-CoV 2. In urma testelor realizate in ultimele 24 de ore, a rezultat faptul ca 12.590 de persoane sunt infectate cu noul coronavirus, numarul total al cazurilor active la nivelul intregii tari fiind de 1.257.145 de pacienti. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol: aradon.ro

